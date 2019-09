Avvio di stagione poco fortunato per Davide Zappacosta con la maglia della Roma. Il terzino destro 27enne, rientrato in Italia dopo l'esperienza al Chelsea, aveva giocato pochi minuti da subentrante nella prima di campionato contro il Genoa e si era poi fermato per un problema muscolare nella rifinitura pre-derby, partita che avrebbe giocato da titolare. L'infortunio accusato nell'avvicinamento alla sfida alla Lazio costerà al giocatore uno stop compreso tra le tre e le quattro settimane: Zappacosta ha infatti rimediato una lesione di secondo grado al soleo. Mancherà in almeno tre partite di Serie A e nell'esordio nella fase a gironi di Europa League contro l'Istanbul Basaksehir. "Spero non sia nulla di preoccupante - aveva spiegato su Twitter il difensore - perché ho tanta voglia di tornare in campo". La sosta del campionato, legata agli impegni delle nazionali, gli permetterà però di non perdere troppe partite a causa dell’infortunio.