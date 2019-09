Calciomercato, news e trattative di oggi live

Dopo Kalinic la Roma ha chiuso anche per Mkhitaryan dall'Arsenal, mentre Schick va al Lipsia. Fatta per l'arrivo di Rebic con Andrè Silva all'Eintracht, il Milan non si ferma e ci prova per Taison. Inter, spiragli per la cessione di Icardi al Psg: trattativa a oltranza, ma prima serve il rinnovo. La Juventus lavora con il Barcellona per diversi scambi e cerca un affare last minute in difesa. Il Napoli ha ufficializzato Llorente. La Fiorentina accoglie Pedro

