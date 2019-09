Buone notizie in casa Juventus: Maurizio Sarri è in netta ripresa e ha diretto parzialmente la seduta di allenamento. L’allenatore dunque sta pian piano risolvendo i problemi di salute derivanti dalla polmonite che lo ha colpito lo scorso mese. La comunicazione è arrivata dai canali ufficiali dei bianconeri: "Il mister bianconero, in ripresa, ha diretto parzialmente la seduta di allenamento. Nel menu di giornata, ovviamente, una ripresa con lavoro di attivazione e atletico, seguito poi da esericizi di possesso palla, partitina e lavori personalizzati nel finale. Domani il gruppo è atteso al JTC nel pomeriggio". A questo punto, come previsto dal piano di recupero iniziale, l'allenatore bianconero dovrebbe tornare a guidare la squadra anche dalla panchina nella trasferta di Firenze del 15 settembre, per quello che sarà il suo esordio ufficiale in campionato.