Protagonista, anche quest'anno. Zhang Jingong assoluto protagonista alla consueta festa di fine estate del gruppo Suning. Organizzata ogni anno per celebrare i risultati dell'azienda, è sempre un bel modo per fare gruppo tra i lavoratori del grande gruppo. Microfono in mano, assolo in cinese e doti da entartainer, oltre a quelle da imprenditore: il pubblico, principalmente i dipendenti della Suning Holding Group, in visibilio per il padre del presidente dell'Inter Steven Zhang.