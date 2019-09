Senza tanti nazionali, ma con Maurizio Sarri in continuo miglioramento dalla polmonite che lo ha colpito nelle ultime settimane. È questa la buona notizia che arriva dalla Continassa. L’allenatore della Juventus ha diretto, parzialmente coadiuvato, tutta la seduta della squadra nell'allenamento della mattina. Attenzione che si è focalizzata sull'aspetto fisico con lavoro individuale muscolare, ma anche sugli esercizi tecnici in campo con il pallone. Ultimo allenamento prima dei giorni di pausa concessi dall'allenatore toscano: domenica e lunedì saranno infatti liberi, con i bianconeri che torneranno ad allenarsi martedì per prepararsi alla partita contro la Fiorentina.

Tanti assenti in giro per il mondo con le rispettive Nazionali

I primi a rientrare in vista della gara contro i viola saranno Bonucci e Bernardeschi convocati con l'Italia, con Pjanic impegnato nello stesso girone degli azzurri. Gli ultimi saranno i sudamericani con Cuadrado e Alex Sandro rivali in Colombia-Brasile, Dybala selezionato dalla sua Argentina e Bentancur con l'Uruguay. Lontano da Torino anche gli altri "europei": Szczesny, De Ligt, Demiral, Emre Can, Matuidi e Cristiano Ronaldo. Più di una squadra lontana dalla Continassa. Al rientro li aspetterà la preparazione alla trasferta del Franchi, con un Maurizio Sarri sempre più presente.