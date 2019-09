La commozione di Gasp: "Vogliamo vivere altre emozioni"

Al termine della cerimonia è arrivata la prima dichiarazione di Gasperini, visibilmente commosso, da cittadino onorario: "Vogliamo vivere altre emozioni, forse ancora più forti", l'entusiasmo dell'allenatore piemontese. "Abbiamo voglia di dare entusiasmo e felicità alla gente, perché in tutta questa storia quello che ci ha più emozionato è stata la felicità negli occhi dei tifosi. Per me non è un premio, ma il regalo piu' bello della mia vita". La realtà Atalanta continua, da oggi con un bergamasco in più.