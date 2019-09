Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, ha individuato e bloccato 114 siti internet che offrivano in diretta e illegalmente eventi sportivi, nonché film e serie TV coperti dal diritto d'autore.

Operazione 'Free Football'

Con l'operazione 'Free Football' i finanzieri hanno notificato a tutti gli Internet Service Provider operanti in Italia un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Brescia, di 114 domini web monitorati sulla rete e operanti nel settore della diffusione illecita. Secondo quanto riportato da una nota, è stato accertato che venivano offerti contenuti pirata sia in streaming live che in streaming on demand cioè a richiesta degli interessati. Tutti i siti riportavano veri e propri palinsesti organizzati e di facile accessibilità per gli utenti per facilitare la scelta dei programmi preferiti. Le indagini della Guardia di Finanza da un lato mirano a contrastare la diffusione dei contenuti "pirati" a tutela dei legittimi distributori che dispongono del copyright, dall'altro lato prendono di mira l'illecita catena di valore che ruota intorno a questo fenomeno illegale.