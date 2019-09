Buone notizie per il Napoli, in vista dell’impegno di sabato contro la Sampdoria. Infatti, tutti i calciatori che sono stati occupati con le rispettive nazionali sono rientrati senza problemi fisici e si sono allenati con il gruppo. Ma soprattutto si è unito alla squadra per l’allenamento Lorenzo Insigne, che dopo la sfida con la Juventus aveva accusato un infortunio. Il rientro in gruppo può facilmente suggerire la convocazione per la prossima partita, anche se non è detto che Ancelotti lo schieri dal primo minuto, specialmente in considerazione che martedì 17 settembre il Napoli affronterà il Liverpool per il debutto stagionale in Champions League. Per quanto dunque Lozano si allenerà soltanto nella giornata di venerdì con la squadra, è favorito lui per una maglia da titolare contro la Samp.