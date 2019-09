"Voglio fare del bene, non bisogna pensare solo ad essere calciatori forti"

Oggi Koulibaly, in Serie A dal 2014, è uno dei difensori più quotati al mondo, ma il centrale senegalese non pensa a far bene solo in campo. "Se guardassi solo al rendimento durante le partite, avrei fallito - spiega - i miei parenti sono qua da dieci giorni, hanno colto l’amore di Napoli nel corso delle passeggiate. La gente che mi avvicina, mi chiede foto, mi dimostra quale sentimenti provi nei miei confronti. E me lo hanno ripetuto: resta quel che sei, sii buono e bravo. E’ questa l’immagine che voglio lasciare di me, quando non giocherò più. Voglio far del bene". Come successo a Genk, città nel cuore di Koulibaly per averci giocato dal 2012 al 2014 prima di arrivare in Italia. Il 2 ottobre tornerà in Belgio per affrontare la sua ex squadra con la maglia del Napoli nella fase a gironi di Champions League: "Anche quella è casa mia. Ricordo ogni passaggio di quella esperienza, ho amici ovunque, sono stato sommerso dalle telefonate. Se m’avessero detto, nel 2012, che sarei arrivato nel Napoli, che avrei giocato la Champions, avrei pensato che mi stessero prendendo in giro".