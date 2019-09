"Ipotesi Sesto San Giovanni, ma va compreso interesse di città e società"

Il Comune di Milano, per voce del suo primo cittadino, non ha "assolutamente bisogno o interesse a speculare su San Siro". Sala ha garantito che ci sarà un range completo di possibilità a disposizione di Inter e Milan. Tra le possibiltà al vaglio, c'è anche quella di un nuovo stadio a Sesto San Giovanni: "Non sarebbe per noi ovviamente gradita – spiega - pero' qui stiamo parlando di società private che nel loro legittimo interesse potrebbero fare anche una cosa del genere. Qui dobbiamo compendiare l'interesse pubblico e della città con delle legittime aspirazioni di società private ad avere uno stadio che per loro vuol dire maggiori ricavi". Fondamentale, ha assicurato Sala, sarà la tempestività: "La cosa importante e' che si arrivi presto a una decisione, perchè questo dibattito rischia di trascinarsi per molto tempo, pero' noi offriamo la massima collaborazione su ogni possibilità".