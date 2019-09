"Tre punti meritati"

La stilettata, come detto, arriva in coda. Ma prima, sia ai nostri microfoni che in conferenza stampa, Conte ha ovviamente applaudito la prestazione dei suoi giocatori: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sapevo che era una partita molto difficile, contro una squadra secondo me forte e con giocatori che possono dare fastidio. Abbiamo meritato i tre punti, ma onore all'Udinese che è rimasta in partita sempre. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, pensare che queste tre vittorie sono state sudate e che così sarà per il resto del campionato – spiega Conte - al netto del risultato, i nostri tifosi devono essere contenti perché abbiamo vinto tre partite dando il 200 per cento". L'allenatore dell'Inter ha poi spiegato cosa gli è piaciuto della serata di San Siro e cosa avrebbe invece voluto vedere nei suoi: "Potevamo essere più bravi e cinici a chiudere il discorso, invece siamo stati in affanno perché loro anche in 10 sono stati bravi a cercare la profondità e ripartire. Però abbiamo rischiato solo sull'attacco in profondità di Lasagna, è stato l'unico vero pericolo che abbiamo corso. Siamo stati sempre in ballo fino all'ultimo, abbiamo provato a segnare il 2-0 però a volte ci viene un po' di braccino". La sfida all'Udinese ha inaugurato un tour de force di 7 partite in 23 giorni: la parola d'ordine ora è recuperare energie. "Martedì c'è un'altra partita in Champions poi ci attende il derby – spiega Conte - ho avuto bei riscontri da Politano e Gagliardini. Ho preferito sostituire Barella perché era ammonito e c'era il rischio di tornare in parità numerica".