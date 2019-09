Dietro la curiosa esultanza scelta da Dries Mertens per festeggiare la doppietta alla Sampdoria nell'anticipo del San Paolo non c'è la gravidanza di sua moglie Katrin. L'attaccante del Napoli aveva celebrato la gioia del gol correndo fuori dal campo e sedendosi per imitare un pallone alla guida. Il tutto nascondendo il pallone sotto la maglia. Un gesto che molti, sui social e allo stadio, avevano legato a una dolce attesa. In casa Mertens non ci sono però fiocchi rosa o azzurri da festeggiare: a spiegarlo è stato lo stesso attaccante su Instagram. "Dedico il gol al mio amico Dolly che ha una pancia come un pallone". Parole che hanno subito generato la ricerca di Dolly, soprannome di Antonio Maturo, un tassista amico di Mertens. Sul profilo Instagram di Maturo, @tonytaxipartenope, ci sono anche alcune foto con i due insieme. L'ultima è del 3 settembre: Dries sorridente in auto con tazza di caffè in mano. Perché è un "anno nuovo ma le vecchie abitudini non cambiano - il post che accompagnava l'immagine - buon campionato a tutti".