Alla vigilia di Cagliari-Genoa, anticipo del venerdì sera che inaugurerà la quarta giornata di Serie A, l'allenatore del Cagliari Rolando Maran torna sui buu razzisti diretti verso Romelu Lukaku durante la seconda giornata di campionato, in Cagliari-Inter 1-2. "Ogni episodio va condannato e su questo siamo d'accordo tutti. Che poi quegli episodi abbiamo discriminato la nostra tifoseria, non mi piace - le sue parole in conferenza stampa - determinati gesti vengono fatti verso ogni tipo di giocatore, ma io non ho mai avvertito dal campo questo problema nel nostro stadio. Non sarei mai bugiardo su una cosa così importante. L'eventuale atto isolato che discrimina tutti, secondo me è sempre ingiusto e sbagliato. Lo trovo irriguardoso verso un popolo che dimostra tutto, fuorché questo". L'episodio era arrivato pochi istanti prima del calcio di rigore che, poi, ha deciso la partita e i cori "non sono stati intesi dal personale di servizio, né dai collaboratori della Procura federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati", come si leggeva nel comunicato del Giudice Sportivo diffuso dalla Lega.