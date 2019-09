Se dici derby di Milano non puoi non pensare a Paolo Maldini. 56 le sfide giocate contro i cugini nerazzurri dall'attuale Direttore Tecnico ed ex leggenda rossonera, che lo rendono il recordman di questa particolare graduatoria davanti a un'altra icona del calcio milanese come Javier Zanetti (fermo a 46 presenze). Chi meglio di lui, dunque, può raccontare cosa significa una partita del genere. E, soprattutto, quanto sia emozionante giocarlo. Lo ha rivelato lui stesso in una intervista rilasciata al sito ufficiale del club rossonero.

"È sempre una grande emozione vivere un derby, ma devo dire che grazie a Dio l’importanza di questo derby non è superiore a quella che poi è l’importanza di vincere qualcosa durante la stagione. In altre città il derby è ancora più importante perché le due squadre non sono mai arrivate a obiettivi ancora più alti rispetto a una partita singola"

Qual è stato il derby più emozionante?

"Ne ho giocati una cinquantina, adesso non ricordo esattamente la cifra e devo dire che sono stati tutti un po' diversi. I primi certamente non giocati al 100% anche perché la tensione a 17-17-18 anni è più difficile da gestire rispetto a quando ne hai 35-36, però certamente tutti molto emozionanti. Forse quelli dalla maggiore intensità sono stati quelli di Champions League, anche per il risultato finale che poi è l’unica cosa che conta: giocare una doppia semifinale in 6 giorni tra andata e ritorno, qualificarsi per la finale e poi vincere la coppa certamente dà un valore speciale a quelle due partite"