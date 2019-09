Milan e Inter non vogliono ristrutturare San Siro ma puntano ad uno stadio nuovo. È la sintesi di quanto le due società hanno spiegato a Palazzo Marino ai capigruppo del Consiglio Comunale di Milano. Perché è proprio dal Consiglio Comunale che deve arrivare nelle prossime settimane l’indirizzo politico circa il progetto del nuovo stadio, richiesto dal sindaco Sala, cui invece spetta l’onere della dichiarazione di interesse pubblico. In pratica un primo incontro in cui i club hanno spiegato ciò che vorrebbero fare (demolire San Siro e costruire a fianco un nuovo impianto più moderno) e ciò che non intendono fare (ristrutturare il vecchio San Siro).

Nuovo Stadio: costi e ricavi

Il progetto del nuovo impianto è stato illustrato ai capigruppo del Consiglio comunale. Corredato di analisi economiche molto dettagliate su costi e ricavi. Aspetto non secondario, l'intervento di Milan e Inter avrebbe importanti ricadute urbanistiche su tutto il quartiere, con una riqualificazione delle aree intorno all'attuale Meazza. L'investimento complessivo è di 1,23 miliardi di euro: 564 milioni per la costruzione del nuovo stadio, 427 per il distretto commerciale che sorgerà nei pressi dell'impianto; 81 milioni di euro sono stati previsti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, piste ciclabili, allacciamento reti); infine gli oneri di urbanizzazione inciderebbero per ulteriori 57,6 milioni di euro, come spiegato da Calcio e Finanza. Sempre secondo l'analisi dei documenti fatta dal sito di informazione economico-sportiva, i ricavi dovrebbero raggiungere i 124 milioni di euro all'anno: 69 milioni arriveranno dallo stadio, 55 dal distretto commerciale, il tutto escluse le partite. I "naming rights" (ovvero i ricavi derivanti dalla sponsorizzazione dello Stadio) dovrebbero valere circa 14 milioni. Ma non solo: Inter e Milan prevedono 16 milioni di incassi dal museo dello stadio, mentre tutto il nuovo distretto urbano dovrebbe portare ulteriori entrate economiche per un totale di 24,5 milioni, derivanti da hotel, uffici, cinema e spa. L’investimento di Milan e Inter sarà possibile grazie a un finanziamento di 30 anni a un interesse del 5% annuo.

Perché no alla ristrutturazione

Le due società hanno anche spiegato ai consiglieri comunali il motivo della loro contrarietà a un intervento sull'attuale stadio. Secondo lo studio condotto dalle società, un intervento di ristrutturazione durerebbe non meno di 5/6 anni, di cui 4 senza poterci giocare. Il che significa giocare lontano da Milano stante la mancanza di impianti sportivi alternativi, con consistenti perdite di ricavi e un danno economico oltre che organizzativo per i tifosi, obbligati a seguire la squadra costantemente in trasferta. Inoltre, durante quei 4 anni, la città non avrebbe uno stadio per ospitare grandi concerti ed eventi.