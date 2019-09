De Vrij inizialmente viene lasciato libero di impostare, ma non ha molte opzioni. Stanciu marca Brozovic, le mezzali dello Slavia seguono Sensi e Gagliardini, mentre Soucek copre il centro e impedisce la verticalizzazione diretta sugli attaccanti.

Un test per la solidità difensiva del Milan

Sembra comunque improbabile che il Milan possa complicare la costruzione dell’Inter come ha fatto lo Slavia. Per il gioco di Giampaolo il principale riferimento in fase difensiva è la palla, e anche se c’è da aspettarsi che la sua squadra difenda alto e vada a pressare l’Inter fin dall’inizio dell’azione, è poco credibile che queste idee si traducano in marcature a uomo come quelle preparate dallo Slavia.

Il derby rappresenta comunque il primo test di un certo livello per la stabilità difensiva del Milan che, come l’Inter, ha subito un solo gol nelle prime tre giornate. Finora però i rossoneri hanno sfidato avversari che lasciavano il controllo del pallone (per possesso medio a partita il Milan è secondo in campionato, con il 60%) e cercavano di attaccare soprattutto in transizione. L’Inter proporrà quesiti tattici diversi, più complessi soprattutto per il pressing del Milan, finora poco sollecitato dalle avversarie incontrate nelle prime giornate.

In fase difensiva i rossoneri non hanno mai rinunciato al tipico schieramento col centrocampo a rombo, e se la linea difensiva sembra essersi già adeguata alle richieste del gioco di Giampaolo - si muove con ordine, resta stretta e alta e cerca di frequente di mandare in fuorigioco gli avversari - il pressing non è invece stato messo ancora alla prova da una squadra che punta a costruire l’azione da dietro palla a terra anche sotto pressione.

Per il modo di difendere del Milan, attento ad accorciare il campo e a portare molti giocatori attorno alla zona della palla, è probabile che l’Inter avrà un’uscita più comoda sugli esterni rispetto alla partita contro lo Slavia, raggiungendoli soprattutto con cambi di gioco.