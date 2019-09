Giornata piuttosto complicata: non solo per gli allenatori veri ma anche per chi deve pensare alla fantaformazione. Dopo le coppe c'è il campionato, poi di nuovo campionato a distanza ravvicinata. Di solito, con i turni infrasettimanali, si tende a fare turnover nella seconda (o terza) partita del trittico di campionato ma non è così scontato soprattutto se consideriamo certi scontri della 4a giornata.

Mai come oggi quindi si deve essere informati. Perché? Beh si inizia presto con Cagliari-Genoa e con molte altre squadre che hanno ancora sedute di allenamento per decidere uomini e schemi. Il fantallenatore si deve invece sbrigare. Ecco allora giungere in aiuto il sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport che ci terranno costantemente aggiornati sulle 20 squadre.

UDINESE-BRESCIA, sabato ore 15

Udinese, due rientri e uno squalificato

Tre giornate senza Rodrigo De Paul. Qualche fantalleantore si starà disperando ma così è... In casa Udinese però le notizie non sono le assenze, bensì i rientri. In difesa riecco ha recuperato a pieno dal problema muscolare accusato in Nazionale, ma non è certo del posto. Per Stefano Okaka è terminato il programma personalizzato. L’attaccante si è unito al gruppo. A Milano Walace aveva fatto bene. Tudor potrebbe riproporlo.

Udinese (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, Fofana, Walace, Mandragora, Sema; Pussetto, Lasagna.

Brescia, cambio obbligato per Corini

La squalifica di Daniele Dessena apre le porte a varie soluzioni. Anzi tutto va detto che Romulo, dopo essersi allenato a parte, è tornato in gruppo e quindi la sua presenza sabato è pressoché certa. In che ruolo? L’assenza di Dessena potrebbe farlo scalare in mediana anche se Corini lo ha preso per metterlo sulla trequarti. Con Romulo in mediana, Spalek è in vantaggio su Tremolada. Davanti ancora assenti Balotelli e Torregrossa. In difesa difficile il recupero di Martella. Nessun problema fisico invece per Tonali.

Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Gastaldello, Cistana, Martella; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Ayé, Donnarumma.

JUVENTUS-VERONA, sabato ore 18

Juventus, tantissimi dubbi per Sarri



Lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra: questo il problema accusato da Douglas Costa che dovrà rimanere a riposo per un po’. L’esterno brasiliano era sempre stato titolare, segno che per Sarri era quasi imprescindibile. Cuadrado è il candidato numero uno per sostituirlo. Davanti Dybala spera nella prima da titolare. A centrocampo non sono escluse rotazioni. In porta potrebbe toccare a Buffon. Insomma, i dubbi tra turnover e indisposibili sono tanti.



Juventus (4-3-3) probabile formazione: Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Verona, ballottaggio in attacco

Con Stepinski squalificato si torna alla situazione "iniziale" ovvero quella di quando non c’era in rosa l’ex Chievo. Di Carmine, Tutino e Pazzini si giocano una maglia con i primi due che dovrebbero essere più avanti in graduatoria rispetto al ‘Pazzo’. Sulla trequarti Pessina insidia Zaccagni. All’orizzonte c’è anche il turno infrasettimanale e quindi non è da escludere qualche altro giro di riposo tra difesa e mediana.

Verona (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine.

MILAN-INTER, sabato ore 20:45

Milan, Conti c’è. Rebic titolare?

La squalifica di Calabria dopo il rosso rimediato a Verona ha quale (quasi) naturale conseguenza, la titolarità di Conti sulla fascia destra. Dall’altra parte Teo Hernandez ha una voglia matta di scendere in campo dall’inizio ma ci sono due problematiche: la prima riguarda il minutaggio dei ‘nuovi’ che per ora Giampaolo tende a limitare. La seconda è che cambiare entrambi i titolari sulle corsie potrebbe essere un rischio. In mediana Biglia favorito su Bennacer mentre dietro a Piatek e accanto a Suso e sfida a tre con Rebic che punta a scalzare il favorito Paquetà



Milan (4-3-2-1) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek.



Inter, due ballottaggi per Conte

L’infortunio subito contro lo Slavia Praga potrebbe costringere Conte a rinunciare a Candreva. L’esterno azzurro farà di tutto per esserci ma non è detto che recuperi o che la sua condizione convinca a pieno l’allenatore. Il Lazaro visto in Champions non ha convinto. Spazio quindi a un D’Ambrosio avanzato? Molto probabilmente sì. Vecino cerca una maglia da titolare (ballottaggio con Barella) mentre in attacco con Lukaku c'è in vantaggio Lautaro Martinez

Inter (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

SASSUOLO-SPAL, domenica ore 12:30

Sassuolo, Traoré e Boga in rampa di lancio

Doppia soluzione tattica per Roberto De Zerbi. Contro la Spal potrebbe rivedersi Traroé. L’ex Empoli può giocare sia nella linea a tre di centrocampo che nel 4-3-1-2 visto a Roma come trequartista alle spalle della coppia d’attacco. In caso di 4-3-3 però occhio anche alle chance da titolare di Boga. Dietro Toljan si candida per un posto più a sinistra che a destra. Muldur va verso la panchina. Conferma invece per Chiriches.

Sassuolo (4-3-1-2) probabile formazione: Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Toljan; Locatelli, Obiang, Duncan; Traoré; Berardi, Caputo.

Spal, sorpresa Strefezza per Semplici?

Il suo ingresso in campo contro la Lazio ha avuto un effetto davvero benefico per i biancazzurri. Strefezza è stato uno dei migliori in campo nonostante il minutaggio limitato. Contro il Sassuolo, a sinistra, potrebbe quindi toccare a lui. Igor è un ibrido in quel ruolo mentre Reca non ha impressionato. In mezzo solito duello Murgia-Valoti mentre in difesa Tomovic può essere confermato.

Spal (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Di Francesco, Petagna.

BOLOGNA-ROMA, domenica ore 15

Bologna, tante gare in pochi giorni. Riposa Tomiyasu?

Più di un dubbio per il Bologna, reduce dalla splendida rimonta in quel di Brescia. Nella difesa rossoblù è ancora ai box Danilo. Dopo la rete al ‘Rigamonti’ può essere quindi della partita ancora Bani. Sulla destra invece potrebbe tornare Mbaye. In mediana Dzemaili si gioca una maglia con Poli. Skov Olsen potrebbe essere la sorpresa di giornata mentre in attacco Palacio pare sempre in pole ma l’argentino potrebbe rifiatare, almeno ad inizio partita, per essere pronto per l'infrasettimanale. Destro più di Santander il candidato per una maglia da titolare in attacco.

Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Bani, Denswil, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro.

Roma, Zaniolo torna nel tridente dietro a Dzeko

Dopo la bella vittoria in Europa League, Fonseca può riproporre buona parte della squadra che ha rifilato 4 reti al Sassuolo. Al netto della stanchezza accumulata, ma in Coppa la Roma giocava in casa e non ha sofferto più di tanto a livello fisico, c'è da monitorare Smalling che non era stato convocato settimana scorsa. Zaniolo candidato per la fascia destra. In difesa Florenzi da una parte e Kolarov dall'altra.



Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

LECCE-NAPOLI, domenica ore 15

Lecce, Liverani pensa a Mancosu

La prima vittoria stagionale in quel di Torino potrebbe far pensare ad una conferma in blocco della formazione che bene ha fatto contro i granata. C’è però da gestire le forze e il Napoli non è forse il cliente migliore per pensare ad un secondo successo di fila. Ecco quindi che Liverani può gestire uomini e forze in vista dell’infrasettimanale. Petriccione spera di riprendersi una maglia da titolare così come Mancosu può essere un’idea sulla trequarti. Difficile che il duo in attacco possa cambiare. Benzar ha qualche chance mentre Imbula ha ancora qualche problema.

Lecce (4-3-1-2) probabile formazione: Gabriel; Benzar, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Shakhov; Mancosu; Farias, Lapadula.

Napoli, Milik pronto al rientro

Dopo il successo contro il Liverpool, il Napoli si rituffa nel campionato con un sacco di buone notizie, sia fisiche che mentali. Il 2-0 contro i Campioni D’Europa non può che aver galvanizzato l’ambiente. Mertens potrebbe riposare un po’ dato il super lavoro fatto tra coppa e campionato. Milik torna a disposizione e non è escluso che possa partire dall'inizio. Elmas spera in una seconda da titolare consecutiva mentre in difesa c’è la possibilità di vedere qualche altra rotazione. In attacco ci sono solo 2 posti ma tanti candidati. Promozione in vista per Llorente? In porta favorito Ospina.

Napoli (4-4-2) probabile formazione: Ospina; Malcuit, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Callejon, Elmas, Zielinski, Younes; Milik, Llorente.

SAMPDORIA-TORINO, domenica ore 15

Sampdoria, Chabot e Ramirez le novità



Di Francesco è alla disperata ricerca dei primi punti stagionali. Dopo aver provato diverse soluzioni, il tecnico blucerchiato sembra orientato a confermare la difesa a 3 con un trequartista dietro le punte. Vieira torna dalla squalifica, Jankto è recuperato e in infermeria resta il solo Maroni. In difesa può esserci Chabot dal primo minuto. Depaoli e Barreto si candidano nella linea a 4. Dietro le punte più Ramirez di Caprari.



Sampdoria (3-4-1-2) probabile formazione: Audero; Chabot, Ferrari, Regini; Depaoli, Barreto, Ekdal, Murru; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.



Torino, Nkoulou a disposizione

Dopo la pace tra società e difensore, Nkoulou è stato riaggregato alla squadra. Mazzarri però potrebbe aspettare prima di ridargli una maglia da titolare. Lyanco (o Djidji) quindi resta al momento il favorito con Izzo e Bonifazi. Lukic disponibile (ma partirà dalla panchina) mentre il solito rebus è in attacco con Belotti che dovrebbe essere affiancato da Zaza. A sinistra Laxalt insidia Ola Aina mentre in mezzo Baselli deve battere la concorrenza di Verdi.



Torino (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Izzo, Lyanco, Bonifazi; De Silvestri, Rincon, Meitè, Baselli, Ola Aina; Zaza, Belotti.

ATALANTA-FIORENTINA, domenica ore 18

Atalanta, Muriel pronto ‘all’esordio’

La prima in Champions dei nerazzurri non è andata bene. Ora però c’è subito da pensare alla Fiorentina, impegno non semplicissimo e con pochi giorni per recuperare dalla trasferta di Zagabria. In Champions Gasperini ha messo la miglior formazione. Possibile che domenica qualche elemento possa riposare. Muriel era regolarmente in panchina contro la Dinamo e dovrebbe partire dal 1'. Per il colombiano sarebbe la prima volta dall’inizio. Palomino, Castagne e Malinovskyi gli altri ‘indiziati’ per una maglia da titolare. L'ex Ilicic dovrebbe partire dalla panchina.

Atalanta (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

Fiorentina, tridente in soffitta

Lo 0-0 contro la Juve ha visto una Fiorentina equilibrata: il 3-5-2 ha permesso ai viola di difendersi bene e di presentarsi spesso al tiro. Difficile che Montella torni subito indietro archiviando il nuovo sistema. Più probabile invece che sia il tridente a prendersi una pausa. Niente titolarità quindi, sulla carta, per Boateng, Pedro e Vlahovic con il duo Chiesa-Ribery favoritissimo. In difesa Pezzella non al meglio. Conferma per Castrovilli e Dalbert.

Fiorentina (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

LAZIO-PARMA, domenica ore 20:45

Lazio, dietro a Immobile torna Correa

Sconfitta a Ferrara, Europa League e doppio turno di campionato. Difficile non pensare al turnover in casa Lazio anche se Inzaghi è uno che tende a cambiare poco quindi la 'sorpresa' potrebbe essere quella di vedere la formazione 'attesa'. In casa contro il Parma serve tornare alla vittoria e quindi dentro Correa al fianco di Immobile e cerniera di centrocampo che prevede l’impiego di Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. A sinistra si candida Jony mentre a destra Marusic appare in vantaggio su Lazzari. In difesa Luiz Felipe più di Vavro.

Lazio (3-5-1-1) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile.

Parma, problema superato per Barillà

Non trova molta pace il centrocampo di D'Aversa. Kucka, Grassi e Scozzarella continuano a lavorare a parte. C'è Barillà che ha recuperato dal problema alla gamba (trauma contusivo) e che quindi si candida per rimanere nell'XI titolare con Hernani e Brugman a completare il pacchetto in mediana.

Parma (4-3-3) probabile formazione: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Kucka, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.