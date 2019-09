Un rigore di Cristiano Ronaldo ha permesso alla Juventus di vincere una difficile partita contro il Verona. Secondo gol in campionato per il portoghese, che è tornato sul finale della gara di Madrid contro l'Atletico: "Il gesto del Wanda Metropolitano? Non voglio parlarne, purtroppo la gente parla troppo", ha dichiarato a Sky Sport. E sulla gara contro il Verona aggiunge: "L'importante era la vittoria, non era una partita semplice ed eravamo stanchi. La Champions League è difficile, è normale avere delle difficoltà a causa del viaggio e della partita molto intensa giocata contro l'Atletico Madrid. Stavamo perdendo, ma fortunatamente abbiamo recuperato. Era importante vincere. Ho chiesto il rigore? L'arbitro non l'ha dato, non fa niente. Ma secondo me c'era".