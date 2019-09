In un primo tempo non indimenticabile come quello giocato tra Bologna e Roma, Aleksandar Kolarov e l’arbitro Pairetto sono stati a loro modo protagonisti in un paio d’occasioni nei 45 minuti d’apertura della sfida. La distanza della barriera su una punizione in favore dei giallorossi a inizio partita infatti non convinceva del tutto l’esterno serbo, che invano ha cercato di farlo notare al direttore di gara. A quel punto, voltandosi verso Lorenzo Pellegrini la domanda spontanea: "Ma come cavolo si chiama?". Una risposta che sarà certamente arrivata nel corso della prima frazione, chiusa con l’ennesimo recupero del match di Kolarov. Come d’abitudine, il n°11 della Roma è subito ripartito in contropiede, provando un ultimo attacco prima di rientrare negli spogliatoi. Pairetto però è di un altro avviso: Kolarov scatta, arriva sul pallone e dopo lo stop sente il fischio dell’arbitro, che a distanza sembra quasi giustificarsi. "È finito il tempo…", dice mentre indica l’orologio e stringendo le spalle. "Non potevi fischiare prima…", gli fa notare Kolarov, pronto poi a sorridere nella ripresa proprio grazie a un gol su punizione e all’acuto finale di Dzeko che al 93° regala i tre punti alla Roma.