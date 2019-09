Un successo che porta la sua firma, come spesso è accaduto: Edin Dzeko si è confermato l’uomo decisivo di questa Roma. Nel finale della sfida col Bologna, l’attaccante bosniaco ha siglato la rete del definitivo 2-1 in favore dei giallorossi. "Ci abbiamo creduto fino alla fine anche con un uomo in meno e abbiamo vinto meritatamente, per giunta così alla fine è ancora più bello" è il suo commento a caldo, nell’intervista rilasciata a Sky Sport al fischio finale. Gli emiliani erano tra le squadre più in forma del campionato: "Sono tosti, giocano a calcio e hanno giocatori forti. Non è facile far risultato qui, noi abbiamo provato a fare il nostro gioco dall'inizio della partita. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, mancava spesso l'ultimo passaggio però siamo stati bravi e sono molto contento per noi e per i tifosi che sono sempre con noi. Speriamo di regalare loro altre vittorie".

Dzeko: "Convinti del nostro gioco"

Dunque, l’imperativo adesso è proseguire su questa strada. "Abbiamo mandato un messaggio a noi stessi, che siamo una squadra forte e proveremo a vincerle tutte. Siamo convinti del nostro gioco e della nostra squadra, cercheremo sempre di migliorare" ha concluso Dzeko.