All’ultimo respiro. La Roma esce dal Dall’Ara con tre punti quasi insperati, dopo essere rimasta anche in dieci uomini per l’espulsione di Mancini. Eppure, la squadra di Paulo Fonseca ha trovato il guizzo nel finale, grazie all’azione avviata da Veretout, rifinita da Pellegrini e conclusa dal solito Dzeko. "Tutti siamo contenti, non solo Dzeko: lui è fondamentale per noi, è un grandissimo giocatore. È sempre stato felice con me, confido molto in lui" ha spiegato l’allenatore nell’intervista rilasciata a Sky Sport al termine della gara, in risposta a tutte le voci estive che lo vedevano scontento e pronto a lasciare i giallorossi.

L’analisi della gara

"Sono molto soddisfatto, abbiamo meritato la vittoria, giocando bene e dominando per tutta la gara. Nella ripresa, il Bologna è andato tre volte in contropiede creando qualche occasione ma abbiamo meritato il successo per il carattere, l'unione e il coraggio. Non dimentichiamo che abbiamo giocato anche in Europa League, è stato molto difficile essere al meglio anche oggi ma stiamo bene. So perfettamente che ogni partita è pericolosa, anche quando abbiamo la palla possiamo correre dei rischi. Affrontiamo squadre di qualità, abbiamo cambiato qualcosa e questo modo di giocare è realistico, ma di fondo noi vogliamo sempre vincere" ha spiegato Fonseca.