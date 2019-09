Inter-Lazio: la conferenza di Conte LIVE

L'ultimo a subirlo è stato Dalbert: ogni settimana ormai un caso di razzismo negli stadi.

Ma poi ti ritrovi degli articoli da parte di qualche giornalista dove si parla della futura partita tra Inter e Juventus in cui verrò ricoperto dagli insulti dei tifosi bianconeri. Lì io rimango sbalordito: chi scrive deve avere la coscienza per capire cosa provoca in chi legge. E chi incita a un sentimento di odio e di rancore continua a scrivere: se io fossi un direttore di un giornale, li manderei via tutti a calci nel c... Coloro che scrivono e comunicano hanno una responsabilità in più rispetto a tutti gli altri: e sono i primi a innescare un certo tipo di comportamento, anche sui social. Ma perché? A me dà veramente fastidio.