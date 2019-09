Arriva un'altra brutta notizia dal derby per il Milan. Dopo la sconfitta contro l'Inter, la squadra rossonera dovrà fare a meno di Paquetà. Il giocatore brasiliano, entrato a partita in corso durante il derby ha subito un infortunio che lo terrà fuori per la gara contro il Torino di giovedì. Paquetà ha avvertito un problema muscolare alla coscia sinistra durante il finale di partita a San Siro, quando aveva preso il posto di Calhanoglu. Il brasiliano sarà costretto a saltare la partita di Torino e sarebbe in dubbio anche la sua presenza per la gara di domenica contro la Fiorentina.

Paquetà, inizio a rilento

Un inizio di stagione complicato per il brasiliano che ha giocato titolare due delle quattro partite stagionali. Contro Brescia e Inter invece è subentrato dalla panchina. "Preferisco calciatori concentrati e entusiasti. Il nervosismo non ti fa giocare bene. Serve serenità" aveva detto Giampaolo nella conferenza prima del derby rispondendo a una domanda su Paquetà. Ora un infortunio che lo terrà necessariamente fermo, almeno per la partita contro il Torino.