Torino e Milan chiudono il programma della quinta giornata di Serie A. Un successo vale l'aggancio a Napoli e Cagliari al quarto posto in classifica. Mazzarri opta per Verdi alle spalle di Zaza e Belotti, mentre Giampaolo conferma Leao in attacco insieme a Piatek e Suso. In difesa c'è Theo, il regista è Bennacer. La partita è in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio Uno (canale 251)

