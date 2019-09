Probabili formazioni di Brescia-Juventus

Dopo la vittoria contro il Verona, la Juventus si prepara ad affrontare un'altra neopromossa. I bianconeri saranno impegnati al Rigamonti contro il Brescia. Non ci sarà Cristiano Ronaldo nella squadra di Maurizio Sarri, ma dall'altro lato ci sarà Mario Balotelli. L'attaccante ha scontato le quattro giornate di squalifica ed è quindi pronto a esordire con la nuova maglia.

La probabile formazione del Brescia

Eugenio Corini schiererà subito Mario Balotelli in attacco al fianco di Donnarumma, con Spalek alle spalle nel suo solito 4-3-1-2. A centrocampo dovrebbero esserci Romulo e Bisoli ancora ai lati di Tonali, anche se Dessena si candida a una maglia da titolare. Probabile anche qualche rotazione in difesa, dipenderà dalle condizioni di Magnani e Martella. Altrimenti Corini riproporrà il quartetto con Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Balotelli

La probabile formazione della Juventus

Qualche cambio per Maurizio Sarri, che già aveva fatto turnover in occasione nella gara contro il Verona. In porta tornerà Szczesny al posto di Buffon. In difesa rientrerà de Ligt al fianco di Bonucci, con Danilo e Alex Sandro esterni. A centrocampo dovrebbe ritornare quello che, in questa fase della stagione, è il terzetto titolare con Khedira, Pjanic e Matuidi. In avanti, considerati i problemi fisici di Cristiano Ronaldo e l'indisponibilità di Douglas Costa, giocheranno Cuadrado e Bernardeschi sugli esterni. Per il ruolo di centravanti Dybala è in vantaggio su Higuain.

Juventus (4-4-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi.