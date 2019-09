Oltre ad aver ottenuto quattro vittorie nelle prime quattro giornate di questo campionato (2 in casa e 2 in trasferta), se si considera anche la passata stagione l'Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite giocate a San Siro in Serie A. Nel parziale, i nerazzurri hanno subìto un solo gol. Inoltre non incassano più di un gol in casa in una sola partita dalla sfida contro il Torino dell'agosto 2018: da quel momento, 8 gol subìti a San Siro in 20 gare