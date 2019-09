Il Consiglio d'Amministrazione dell'Inter ha discusso la proposta di approvazione del bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2019, che sarà poi sottoposto all'assemblea dei soci prevista per il 28 ottobre (se verrà confermata la data). Il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a 415 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto ai circa 346 milioni dell'esercizio 2017/18. Decisivi gli introiti provenienti dalla Champions League. Il bilancio si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario. Al Cda non era presente il presidente nerazzurro Steven Zhang, che però ha seguito i lavori in conference call.