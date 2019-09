Appena terminato il turno infrasettimanale, l’AIA ha subito resi noti gli ufficiali di gara per le partite della 6^ giornata del campionato di Serie A. Nessun incrocio ad alto rischio, in questo turno, e quindi occhi puntati sullo stadio Ferraris di Genova, dove sabato alle ore 18 scende in campo la capolista Inter contro la Sampdoria. Per questa sfida, Nicola Rizzoli ha scelto di affidarsi a Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. L’arbitro abruzzese sarà supportato dagli assistenti Bindoni e Galetto, dal quarto uomo Irrati e dai VAR Pasqua e Mondin. La Juventus invece riceve la Spal e all’Allianz Stadium torna Marco Piccinini di Forlì, che nello scorso weekend si è distinto con un’ottima direzione in Lecce – Napoli; aveva già diretto i bianconeri la passata stagione (in casa contro il Chievo), quando ancora apparteneva all’organico di Serie B. Per l’occasione il VAR sarà l’internazionale Massa di Imperia. Per l’anticipo dell’ora di pranzo tra Napoli e Brescia, invece, designato Manganiello di Pinerolo, che potrà contare sulla collaborazione di Chiffi in sala video. La partita tra Cagliari ed Hellas Verona è stata affidata invece ad un arbitro di seconda divisione, Manuel Volpi di Arezzo; ad affiancarlo nel ruolo di VAR infatti ci sarà un direttore di gara internazionale come Marco Di Bello, della sezione di Brindisi.

Le altre designazioni

Sarà Giacomelli di Trieste a dirigere la sfida tra Milan e Fiorentina con Maresca al VAR, mentre al Via del Mare per Lecce – Roma fischierà Abisso con Guida in sala video. Completano il quadro delle designazioni Pairetto per Lazio – Genoa (VAR Mazzoleni), La Penna per Parma – Torino (VAR Fabbri), Valeri per Sassuolo – Atalanta (VAR Mariani) e Giua per Udinese – Bologna (VAR Banti).

L'elenco completo

CAGLIARI – HELLAS VERONA domenica ore 18

VOLPI di Arezzo

MANGANELLI – SANTORO

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO di Brindisi

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – SPAL sabato ore 15

PICCININI di Forlì

TOLFO – VILLA

IV: MAGGIONI

VAR: MASSA di Imperia

AVAR: SCHENONE

LAZIO – GENOA domenica ore 15

PAIRETTO di Nichelino

RANGHETTI – BOTTEGONI

IV: ILLUZZI

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: PAGANESSI

LECCE – ROMA domenica ore 15

ABISSO di Palermo

DI IORIO – BRESMES

IV: BARONI

VAR: GUIDA di Torre Annunziata

AVAR: FIORITO

MILAN – FIORENTINA domenica ore 20:45

GIACOMELLI di Trieste

PRETI – LONGO

IV: ABBATTISTA

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – BRESCIA domenica ore 12:30

MANGANIELLO di Pinerolo

GORI – IMPERIALE

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: DE MEO

PARMA – TORINO lunedì ore 20:45

LA PENNA di Roma 1

COLAROSSI – BACCINI

IV: ROS

VAR: FABBRI di Ravenna

AVAR: LIBERTI

SAMPDORIA – INTER sabato ore 18

CALVARESE di Teramo

BINDONI – GALETTO

IV: IRRATI

VAR: PASQUA di Tivoli

AVAR: MONDIN

SASSUOLO – ATALANTA sabato ore 20:45

VALERI di Roma 2

DEL GIOVANE – MARGANI

IV: AURELIANO

VAR: MARIANI di Aprilia

AVAR: VALERIANI

UDINESE – BOLOGNA

GIUA di Olbia

DI VUOLO – CALIARI

IV: MINELLI

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: CECCONI