La vittoria numero 10 in trasferta è arrivata su un campo che per l'Atalanta è quasi come quello di casa: 4-1 rifilato al Sassuolo al Mapei Stadium, dove i nerazzurri hanno giocato fin qui le loro partite europee casalinghe per l'indisponibilità dell'Atleti Azzurri d'Italia, e nuovo "record" per la squadra di Gasperini.

Solo il Manchester City, nell'anno solare 2019, ha collezionato infatti più successi in trasferta dell'Atalanta, ormai non più una sorpresa ma adesso capace anche di comportarsi come la più spietata delle big. Incredibile l'elenco delle grandi europee (considerando i 5 campionati top) che l'Atalanta si lascia alle spalle in questa speciale classifica: Barcellona, Bayern, Real Madrid, Juventus, Psg... Solo il City di Guardiola, come detto, ha vinto di più in trasferta (11 partite) dei nerazzurri, che nel 2019 hanno portato via i tre punti dai campi di Frosinone, Cagliari, Sampdoria, Parma, Napoli, Lazio, Spal, Genoa, Roma e Sassuolo, con le ultime 4 trasferte sempre vittoriose (l'ultima a non perdere in casa propria contro l'Atalanta è stata la Juventus, 1-1 allo Stadium nella passata stagione) e la "doppietta" Roma-Sassuolo nel giro di 4 giorni.

Una sola squadra capace di vincere in casa contro l'Atalanta nel 2019: il Torino (2-0). Ancora più impressionante, se possibile, il numero di gol segnati dalla banda Gasperini nelle 10 trasferte vincenti: 27, per una media di 2.7 a partita. Battuto anche il City, che nelle sue 11 ne ha fatti 29 (media 2.63).