Maldini: "Difendiamo Giampaolo, le responsabilità vanno condivise"

Nel postpartita ha parlato anche il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini: "L'allenatore è stata una scelta nostra, condivisa. Noi lo difenderemo sempre – la sua posizione ai microfoni di Sky Sport - sapevamo quali potevano essere i problemi a cui andavamo incontro. Quattro sconfitte in sei partite sono tante e sicuramente la qualità del gioco non è quella che ci aspettavamo. Pensiamo di fare un'autocritica generale, alla fine le maniere per uscire da questi momenti ci sono. Siamo ancora alla sesta giornata di campionato. Quello che può preoccupare è l'involuzione dalla partita di Torino a quella di oggi". Maldini ha parlato anche della pressione che può essere rappresentata da San Siro: "Il blasone del Milan oggi ti fa giocare con una storia molto pesante, una maglia molto pesante e senza la squadra di una volta e questo può pesare su alcuni. Abbiamo una squadra di bravissimi ragazzi e le difficoltà le avevamo messe in preventivo quando ci siamo affidati a giocatori sì giovani ma di sicuro talento. In questo momento sembrerebbe non esserci una via d'uscita, ma l'ha individuata il nostro mister: essere concreti. Superare questo passaggio migliorando tutti. Sapevamo benissimo che affidandosi a un gruppo giovane fino a quando un allenatore non si impone del tutto magari qualcosa si paga, soprattutto in uno stadio come San Siro. Questo lo sa anche la nostra proprietà. In un club così importante, certe cose vanno considerate". Commento anche sui fischi arrivati dagli spalti: "La colpa è di tutti: società, allenatore e giocatori. La dimostrazione dei tifosi che hanno lasciato prima lo stadio è assolutamente giusta. L'anno scorso, anche se siamo arrivati a due punti dalla Champions League, non abbiamo dato un bello spettacolo. Quest'anno i tifosi ci hanno sempre sostenuto, oggi credo che fosse anche giusta una reazione del genere. Le responsabilità vanno condivise, così come i problemi e gli stati d'animo dei giocatori. È una cosa abbastanza normale, che in momenti delicati diventa ancora più importante".