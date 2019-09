"Sono vecchio, ma in campo mi sento giovane"

Terza volta in carriera a San Siro dopo le esperienze con la maglia della nazionale francese e il Bayern Monaco, prima standing ovation dello stadio milanese: Frank Ribery ha avviato l'azione che ha portato al rigore dello 0-1 e ha firmato lo 0-3, prima di lasciare il campo tra gli applausi nel finale. "Sono contento – ammette il numero 7 della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport - la standing ovation è molto bella, quando giochi a San Siro è sempre speciale. Adesso è un momento complicato per il Milan, credo che noi abbiamo fatto una bella partita e questo per noi è importante". Dalla Juventus al Milan, Ribery ha giocato da titolare quattro partite consecutive da titolare: "Sì, sono vecchio ma in campo sono giovane. Sono contento, il calcio è la mia vita. So che quando sono arrivato si è detto che ero vecchio, ma ho sempre fame. Siamo una bella squadra, con tanti giovani, e sono contento di essere a Firenze. Ho firmato per due anni, voglio aiutare la Fiorentina a crescere. Dobbiamo lavorare tutti i giorni per giocare come oggi". In coppia con Chiesa: "Federico è un giocatore con la giusta mentalità, parliamo sempre e lui mi ascolta tanto. Per lui è importante giocare come ha fatto oggi".