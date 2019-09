La curva del Milan se ne va mentre Giampaolo, impietrito, assiste agli ultimi istanti della partita. È l'istantanea perfetta per raccontare il periodo difficile e lo stato d'animo attuale. La Fiorentina passa 3-1 a San Siro e per il Milan è la terza sconfitta consecutiva. L'abbandono del popolo rossonero è solo l'ultima parte di un racconto cominciato con la contestazione del pubblico alla lettura delle formazioni, con Giampaolo, Biglia e Rodriguez i più fischiati. Le critiche iniziali proseguono al termine del primo tempo, con i rossoneri che vanno all'intervallo in svantaggio per il rigore di Pulgar. La debacle della seconda frazione di gioco non può far altro che innalzare il malumore dei 50 mila presenti a San Siro, molti dei quali decidono di lasciare lo stadio con largo anticipo, subito dopo il 2-0 di Castrovilli. Chi resta apprezza le magie di Ribery e Leao che fissano il risultato sul 3-1.

I numeri di Giampaolo

Se contro il Torino la squadra aveva ben giocato per almeno tre quarti di gara, contro la Fiorentina i rossoneri non riproducono lo stesso livello di prestazione. Il gioco arranca e i numeri iniziano a essere davvero negativi per Giampaolo: l'ex Samp, infatti, è diventato il secondo allenatore nella storia del Milan a perdere quattro delle prime sei partite sulla panchina rossonera in campionato, dopo Italo Galbiati nel 1982. Sono passati addirittura 81 anni, invece, dall'ultima volta che il club di Milanello è uscito sconfitto quattro volte nei primi sei turni: era il 1938-39 e i rossoneri chiusero al nono posto. In precedenza era accaduto solo nel 1930/31. La squadra di Giampaolo non riesce più a garantire solidità difensiva (7 i gol incassati nelle ultime 3 giornate) e fatica tremendamente in attacco. Leao realizza il 4° centro stagionale del Milan - di cui la metà su rigore -, meglio solo dell'Udinese in questo campionato.