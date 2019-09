"Partita di altissimo livello, Ribery decisivo per noi"

La Fiorentina aveva avviato il suo campionato con le sconfitte contro Napoli e Genoa, salvo cambiare marcia dopo la sosta. Dopo i pareggi con Juventus e Atalanta, sono arrivate le vittorie su Sampdoria e Milan. Nella serata di San Siro, una delle firme è quella di Frank Ribery. "La standing ovation a Ribery? Me l'aspettavo - il commento di Montella - l'ho tolto anche perché si godesse questo momento. È sempre dentro la partita, fa parte di quell'elenco di giocatori sempre decisivi, anche se magari non gioca come 5-6 anni fa. Per noi va benissimo così, è troppo importante". Nel cambio di passo della Fiorentina c'è anche il passaggio al 3-5-2, spiegato dall'allenatore: “Chiesa mi sembrava un giocatore che può attaccare la porta e l'ho avvicinato, poi mettendo un difensore centrale potevo palleggiare di più e sfruttare meglio le qualità offensive di Lirola e Dalbert. L'evoluzione tattica va verso un'idea di attacco a 3, ora abbiamo trovato questo equilibrio grazie a tre partite di altissimo livello contro avversarie di altissimo livello e nel mezzo abbiamo vinto con la Sampdoria. Forse non mi era mai capitato in carriera di fare quattro partite di fila con la stessa formazione". Chiosa sui fischi che il tifo del Milan ha riservato ai suoi giocatori: "Quando hai lo stadio addosso che ti fischia non è facile per nessuno – è il pensiero di Montella - anche per chi ha una grande personalità. Mi dispiace per i tifosi del Milan e per i tanti giocatori che ho allenato, ma sono momenti transitori".