I numeri di Pellegrini

E così, dopo i vari infortuni muscolari che hanno privato Fonseca di Under, Zappacosta, Perotti e Spinazzola (tornato a disposizione contro l'Atalanta), l'allenatore portoghese dovrà ridisegnare nuovamente la sua Roma, considerata la centralità che il giovane centrocampista aveva assunto nel disegno tattico dei giallorossi durante questo avvio di stagione. Sempre presente da titolare e, dopo le prime due partite giocate da mediano, sempre piazzato alle spalle di Dzeko a gestire la manovra offensiva della Roma, con 540 minuti giocati e ben 4 assist già forniti ai propri compagni. La soluzione più logica, ora, dovrebbe essere quella di accentrare Zaniolo (che nelle ultime partite è sempre stato usato sulla destra) in maniera definitiva, con Kluivert e Mkhitaryan come uniche alternative sugli esterni, oppure riproporre quella difesa a 3 vista contro l'Atalanta posizionando due tra Kolarov, Florenzi e Spinazzoli come quinti di centrocampo. Insomma, le alternative e le possibilità ci sono. Ma siamo certi che Fonseca avrebbe preferito non doverle pensare.