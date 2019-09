Quattro i cambi per Fonseca rispetto alla partita persa in casa contro l'Atalanta. In difesa, che torna a 4, esce Fazio ed entra Mancini, squalificato contro i bergamaschi; in mezzo al campo c'è Diawara con Veretout, turno di riposo per Cristante. Nella linea della trequarti, invece, Zaniolo va in panchina mentre sugli esterni ci saranno Mkhitaryan e Kluivert