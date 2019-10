Dopo gli impegni europei, con gli arbitri italiani impegnati sia in Champions League (Orsato per Valencia – Ajax) che in Europa League (Di Bello per Trabzonspor – Basilea), tutte le attenzioni sono puntate sul weekend di Serie A, e in particolare sulla sfida al vertice tra Inter e Juventus. Per questa gara importantissima, Nicola Rizzoli ha fatto la scelta più affidabile: sarà Gianluca Rocchi di Firenze a dirigere la partita, coadiuvato dagli assistenti Meli e Carbone, dal quarto uomo Maresca e dai VAR Irrati e Peretti. In generale, il 7° turno si prospetta impegnativo: saranno occupati tutti e dieci gli arbitri internazionali a disposizione. Per Torino – Napoli ci sarà Daniele Doveri di Roma 1, con Banti al VAR. Da segnalare l’esordio assoluto in Serie A per Alessandro Prontera della sezione di Bologna, che dirigerà Fiorentina – Udinese di domenica all'ora di pranzo. Prontera, 33 anni, appartiene all’organico di serie B e finora in stagione ha collezionato tre direzioni in Serie B e una in Coppa Italia. Per questa sfida potrà contare sulla collaborazione di Calvarese in sala VAR.

Le altre designazioni

Per dirigere Roma - Cagliari è stato selezionato Massa di Imperia, che potrà contare sul supporto del VAR Nasca. Sarà Daniele Orsato, dopo le fatiche di Champions League al Mestalla di mercoledì sera, ad arbitrare la gara tra Bologna e Lazio domenica pomeriggio, con Piccinini in sala video. L'anticipo di sabato sera tra Genoa e Milan è stato affidato a Mariani, con Mazzoleni a dargli supporto come assistente in video. L'Atalanta riceverà il Lecce domenica pomeriggio e sarà Di Bello, reduce dall'impegno di Europa League, a dirigere la gara con Abisso al VAR. Completano il quadro delle designazioni: Chiffi per Brescia - Sassuolo (VAR Giacomelli), Fabbri per Hellas Verona - Sampdoria (VAR Pairetto) e Guida per Spal - Parma (VAR Valeri).

L’elenco completo

ATALANTA – LECCE domenica ore 15:00

DI BELLO di Brindisi

PRENNA – FIORE

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – LAZIO domenica ore 15:00

ORSATO di Schio

FIORITO – VECCHI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: MANGANELLI

BRESCIA – SASSUOLO venerdì ore 20:45

CHIFFI di Padova

DE MEO – ROCCA

IV: ABBATTISTA

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: TOLFO

FIORENTINA – UDINESE domenica ore 12:30

PRONTERA di Bologna

COSTANZO – SCHENONE

IV: MARINELLI

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: GALETTO

GENOA – MILAN sabato ore 20:45

MARIANI di Aprilia

PAGANESSI – CECCONI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI DI Bergamo

AVAR: PRETI

HELLAS VERONA – SAMPDORIA sabato ore 18:00

FABBRI di Ravenna

VIVENZI – LOMBARDO

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: DI PAOLO

INTER – JUVENTUS domenica ore 20:45

ROCCHI di Firenze

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: PERETTI

ROMA – CAGLIARI domenica ore 15:00

MASSA di Imperia

TEGONI – ALASSIO

IV: GHERSINI

VAR: NASCA di Bari

AVAR: LONGO

SPAL – PARMA sabato ore 15:00

GUIDA di Torre Annunziata

MONDIN – PAGNOTTA

IV: DIONISI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: DEL GIOVANE

TORINO – NAPOLI sabato ore 18:00

DOVERI di Roma 1

GIALLATINI – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: RANGHETTI

ATALANTA – LECCE domenica ore 15:00

DI BELLO di Brindisi

PRENNA – FIORE

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – LAZIO domenica ore 15:00

ORSATO di Schio

FIORITO – VECCHI

IV: VOLPI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: MANGANELLI

BRESCIA – SASSUOLO venerdì ore 20:45

CHIFFI di Padova

DE MEO – ROCCA

IV: ABBATTISTA

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: TOLFO

FIORENTINA – UDINESE domenica ore 12:30

PRONTERA di Bologna

COSTANZO – SCHENONE

IV: MARINELLI

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: GALETTO

GENOA – MILAN sabato ore 20:45

MARIANI di Aprilia

PAGANESSI – CECCONI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI DI Bergamo

AVAR: PRETI

HELLAS VERONA – SAMPDORIA sabato ore 18:00

FABBRI di Ravenna

VIVENZI – LOMBARDO

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: DI PAOLO

INTER – JUVENTUS domenica ore 20:45

ROCCHI di Firenze

MELI – CARBONE

IV: MARESCA

VAR: IRRATI di Pistoia

AVAR: PERETTI

ROMA – CAGLIARI domenica ore 15:00

MASSA di Imperia

TEGONI – ALASSIO

IV: GHERSINI

VAR: NASCA di Bari

AVAR: LONGO

SPAL – PARMA sabato ore 15:00

GUIDA di Torre Annunziata

MONDIN – PAGNOTTA

IV: DIONISI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: DEL GIOVANE

TORINO – NAPOLI sabato ore 18:00

DOVERI di Roma 1

GIALLATINI – PASSERI

IV: PASQUA

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: RANGHETTI