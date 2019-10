Le squadre stanno per rientrare in campo: il primo tempo è stato di un'intensità notevole, con un gol per parte, la traversa di Ronaldo e una bella parata di Handanovic un minuto prima che CR7 trovasse il gol poi non convalidato. Prima dell'intervallo animi accesi per il presunto fallo di Godin su Dybala, non sanzionato