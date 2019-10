Un Derby d’Italia atteso come pochi altri, quello che si giocherà domenica tra Inter e Juventus a San Siro. L’affluenza sarà da record: il club nerazzurro infatti ha annunciato che per la sfida sarà registrato il tutto esaurito, con oltre 75.000 biglietti venduti per un incasso complessivo di 6,5 milioni di euro lordi composti dal costo dei tagliandi, la quota degli abbonamenti e i servizi di ospitalità. Saranno molte le presenze dall’estero, si contano oltre 100 nazionalità diverse rappresentate tra gli spettatori che si recheranno allo stadio, che rappresentano più di un quinto delle presenze previste. Addirittura 200 invece saranno i paesi in cui sarà trasmessa la partita.

Precedenti a favore della Juventus

Inter e Juventus si incroceranno per la 236^ volta. I precedenti sono in favore dei bianconeri, che possono contare su 82 successi contro i 46 nerazzurri; 44 invece sono i pareggi, tra cui l’ultimo della passata stagione, terminato 1-1 con le reti di Nainggolan e Cristiano Ronaldo. Con lo stesso risultato si è concluso l’amichevole di International Champions Cup disputata a Singapore nel mese di luglio, con la Juve che si è aggiudicata la partita ai calci di rigore. La gara di domenica sarà diretta da Gianluca Rocchi della sezione di Firenze, che ha già arbitrato tre confronti tra Juve e Inter ma non l’aveva mai fatto a San Siro.