SkyMisterCondò, Walter Mazzarri si racconta

Da questa sera, venerdì 4 ottobre, un nuovo episodio della serie originale Sky condotta da Paolo Condò: “Mister Condò – Gli allenatori si raccontano”, dedicato all’attuale allenatore del Torino, Walter Mazzarri.

Mazzarri ha sempre amato le sue squadre, ma il Toro è qualcosa di più, glielo leggi negli occhi. Nel corso della carriera non ha goduto di sconti, Mazzarri non è mai salito di due gradini con un passo solo. È avanzato una partita dopo l’altra, col suo corredo di ansia, di adrenalina, di stress. E di passione. Il Toro è uno dei suoi primi giorni in città, la decisione improvvisa di salire a Superga col figlio, in gran segreto per non fare la figura di quello che cerca pubblicità, e pazienza se alla fine un anonimo smartphone rubò due immagini. La gente granata ha capito. Oggi in panchina siede - in verità assai poco - uno di loro (Paolo Condò).