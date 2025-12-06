Poker contro quella che era la miglior difesa del campionato, la Thu-La di nuovo in gol e porta un'altra volta inviolata. L'Inter stravince 4-0 contro il Como e si regala almeno una notte in vetta alla classifica, aspettando le risposte delle rivali. Un momento e una partita analizzate così da Cristian Chivu dopo il match: "La fotografia della partita è il coraggio dei ragazzi di andare a prenderli alti, dell’agonismo, la determinazione, abbiamo speso tanto nei primi 20 minuti e l’abbiamo sbloccata - ha detto l'allenatore -. Poi abbiamo riconosciuto anche la bravura dell’avversario che ti costringe ad abbassarti un po’, a fine primo tempo dovevamo avere più lucidità e pazienza nel costruire le nostre trame di gioco. Nel secondo tempo, con qualche transizione fatta bene, siamo riusciti a chiuderla. Sono sempre 3 punti come tutte le domeniche, quello che mi prendo è l’impegno, il lavoro quotidiano, la voglia di crescere e di fare cose che ti permettono di stare nelle zone alte della classifica e avere più possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi. Classifica? Non l’ho vista, ho visto che siamo a un punto dalla prima, loro non hanno giocato… Sono stato più contento del terzo gol, fatto con la pressione giusta, poi il quarto è merito di chi ha qualità, ma io guardo anche altre cose, guardo le preventive. Il merito comunque è dei ragazzi che hanno voglia di migliorarsi e io sono sono strafelice.