Probabili formazioni di Roma-Cagliari

Roma, tante novità rispetto alla partita di Europa League

Fonseca medita diversi cambiamenti rispetto alla formazione che ha pareggiato per 1-1 contro il Wolfsberger giovedì: sono cinque le possibili novità. Tra i pali si rivedrà Pau Lopez, mentre in difesa Smalling è pronto a tornare titolare al centro accanto a Mancini, con Spinazzola spostato a destra e Kolarov al rientro per Santon. A centrocampo c'è sicuro Cristante ma Diawara potrebbe mantenere una maglia da titolare. Questo perchè sulla trequarti Pastore non ha due gare in pochi giorni nelle gambe e visti gli indisponibili, Veretout potrebbe essere avanzato. Zaniolo e Kluivert completeranno la line degli incursori. In attacco Dzeko, a segno 4 volte in Serie A in stagione, prenderà il posto di Kalinic. Out per infortunio Zappacosta, fresco di ko al crociato, Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini Perotti e Under. Florenzi out causa febbre

Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca

Cagliari, ballottaggio Rog-Ionita

Dubbi in particolare a centrocampo per Rolando Maran. Nel 4-3-1-2 di partenza del Cagliari, i punti fermi sono Olsen, ex della partita, tra i pali e la linea Cacciatore-Pisacane-Ceppitelli-Luca Pellegrini in difessa. A centrocampo c'è ballottaggio tra Rog e Ionita per la posizione di interno sinistro, in un reparto completato da Cigarini in regia e Nandez sul centro-destra. Sulla trequarti Nainggolan, 203 partite e 33 reti con la Roma dal 2013 al 2018, non è al massimo della forma ma dovrebbe partire titolare. Possibile staffetta con Castro a partita in corso. In avanti c'è la coppia formata da Simeone e Joao Pedro.

Cagliari (4-3-1-2) la probabile formazione: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. Allenatore: Maran