Tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra giallorossi e rossoblu, valida per la settima giornata di Serie A. Fonseca costretto a scelte quasi obbligate dopo i tanti infortuni, out anche Florenzi per la febbre. Maran ritrova dal primo minuto Nainggolan, che torna in quello che per 5 anni è stato il suo stadio. La partita in diretta su Sky Sport Serie A e sul canale 252

