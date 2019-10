Tanta paura, ma per fortuna nessuna drammatica conseguenza per Elseid Hysaj. Il difensore del Napoli, uscito al 34' del match contro il Torino in seguito a un pericoloso scontro di gioco con Alsaldi, si è sottoposto a un esame clinico e radiologico che ha evidenziato una frattura parcellare dello sterno. Un trauma circoscritto, che terrà lontano Hysaj dai prossimi impegni della Nazionale albanese (11 e 14 ottobre contro Turchia e Moldavia, gare di qualificazione per gli Europei) e che tuttavia ha scongiurato il peggio. La dinamica dell'infortunio, con il giocatore azzurro caduto di peso a testa in giù, aveva fatto intervenire subito lo stesso Ansaldi a sostegno dell'avversario. Ora Hysaj rimarrà a Napoli per le cure.