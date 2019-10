Non è bastato il successo sul Genoa, a Marco Giampaolo, per riconquistare la fiducia incondizionata della società. La dirigenza, infatti, prosegue nella riflessione perché i segnali giunti dalla partita di Marassi non hanno risolto le criticità che erano state evidenziate in questo inizio di stagione. Il Milan non ha ancora un’identità di gioco, non è brillante come si aspettavano i dirigenti e non è cattivo e determinato come sotto la gestione di Gattuso. Per questo, continua il confronto interno per capire qualche possa essere la soluzione migliore per la squadra, un ragionamento che si lega necessariamente anche alle possibili alternative che sono sul mercato. La sosta, in questo senso, permetterà ai dirigenti di avere tutto il tempo utile per prendere una decisione ponderata.