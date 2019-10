Poi ecco l'Inter per Zac. L'ex di turno siede sulla panchina nerazzurra nell'ottobre del 2003, dopo l'esonero di Cuper. Pronti e via arrivano subito sei vittorie consecutive in campionato, compresa quella a Torino sulla Juve che mancava da ben dieci anni. In Champions è però clamoroso il ko 5-1 incassato dall'Arsenal, che "retrocede" la squadra in Coppa Uefa.