Stop alla trattativa: è la decisione di CalcioInvest, che ha annunciato la decisione di non proseguire nella discussione con il presidente Ferrero per l'acquisto della Sampdoria. A comunicarlo è la stessa società, che aveva individuato in Gianluca Vialli il futuro presidente e uomo immagine. Una decisione presa per la distanza economica tra le parti, come si legge nella nota di CalcioInvest: "Al termine di un lungo e attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità, CalcioInvest ha valutato eccessiva la richiesta economica dell’attuale proprietà, considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che CalcioInvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di competitività all’altezza della sua tradizione. Rammaricandosi per l’esito della trattativa purtroppo protrattasi ben oltre l’inizio della stagione agonistica, CalcioInvest si augura vivamente che la società e la squadra riescano a superare al più presto il momento di difficoltà. CalcioInvest ringrazia inoltre la società S.Quirico SpA per la disponibilità dimostrata in questi mesi nel tentativo di favorire la transazione tra le parti"

Nodo allenatore

La questione societaria ha riflessi anche sulla scelta riguardante l'allenatore. In attesa dell'ufficialità dell'esonero di Di Francesco, la Samp avrebbe puntato su Pioli come nuovo allenatore. Ma lo stesso Pioli starebbe prendendo tempo, in attesa di capire come evolverà la questione legata alla cessione del club: l'allenatore infatti vorrebbe avere la massima chiarezza sul fronte societario.