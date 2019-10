La certezza in casa Sampdoria è quella che al rientro dalla sosta non ci sarà più Di Francesco sulla panchina, ma il casting per il nuovo allenatore blucerchiato continua. Dopo il no di Gattuso e Pioli ufficialmente nuovo allenatore del Milan, ci sono stati i primi contatti con Claudio Ranieri. L'ex allenatore della Roma è il sogno della dirigenza della Sampdoria, che in queste ore è riunita interamente nella capitale per le valutazioni. Previsto in queste ore l'incontro tra l'allenatore e la società di Genova per trovare un'intesa sia tecnica che economica. Ferrero proverà a convincerlo cercando ulteriori segnali di apertura, dal canto suo Ranieri non ha scartato a priori la possibilità di ascoltare la Sampdoria, nella quale ritroverebbe Pecini con cui ha già lavorato a Monaco.

Le possibili alternative

In caso di mancato accordo tra Ranieri e la Sampdoria, sono due le possibili alternative. Resiste la candidatura di Gianni De Biasi, con l'ex Ct dell'Albania che ha dato la sua disponibilità a sedere sulla panchina blucerchiata al ds Osti. De Biasi inoltre accetterebbe lo staff già presente alla Sampdoria, Bellucci sarebbe il suo vice, mentre Palombo rimarrebbe tra i collaboratori. Resta viva anche la pista che porta a Iachini, profilo gradito ai tifosi. Il sogno della dirigenza rimane però Ranieri, per cercare di riportare in alto la Sampdoria dopo sei sconfitte nelle prime sette partite.