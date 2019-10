È Francesco Guidolin il nome forte per la panchina del Genoa. Con Aurelio Andreazzoli sempre più a rischio, a sorpresa sono iniziati i contatti tra la società rossoblù e l'ex allenatore dell'Udinese. Guidolin, la cui ultima esperienza in panchina risale al 2016 in Premier League alla guida dello Swansea, ha dato la sua disponibilità e sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Toccherà al presidente del Genoa Enrico Preziosi adesso decidere, ma le discussioni proseguono in maniera positiva e si va verso la chiusura.

La squadra non si allena

La dirigenza del Genoa, nel frattempo, ha deciso di annullare l'allenamento del martedì e di rinviare la ripresa dei lavori alla giornata di mercoledì 9 ottobre per riflettere sul futuro di Andreazzoli, che nelle prime 7 giornate ha raccolto in rossoblù appena 5 punti. Una decisione definitiva non dovrebbe farsi attendere troppo. Nel caso in cui si virasse su Guidolin, si tratterebbe di un ritorno: l'allenatore classe '55 è già passato in rossoblù nell'estate 2005, prima di risolvere il contratto a seguito dell'illecito sportivo che decretò la retrocessione del Genoa in Serie C.