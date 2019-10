Gaetano Castrovilli ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il rinnovo del suo contratto fino al 2024. Nella giornata di domani ci sarà la firma del centrocampista viola, che si presenterà alle 13.00 in conferenza stampa insieme al direttore sportivo Daniele Pradè per annunciare il rinnovo. L’agente del giocatore Minieri ha sistemato tutti i dettagli e il classe 1997 è pronto a legarsi alla Fiorentina fino al 2024.

I numeri di Castrovilli

Castrovilli in questo campionato di Serie A ha collezionato già 7 presenze ed è diventato un giocatore fondamentale nel progetto tecnico del suo allenatore Vincenzo Montella. Ha anche segnato il suo primo gol in Serie A nella partita vinta a San Siro contro il Milan per 3-1.