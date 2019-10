La Sampdoria è ad un passo dal suo nuovo allenatore. A guidare i blucerchiati nella corsa alla salvezza sarà, molto probabilmente, Claudio Ranieri. Le parti adesso sono davvero vicine, con il club blucerchiato che è riuscito a trovare l'accordo relativo all'ingaggio del tecnico romano e ai bonus che quest'ultimo otterrebbe in caso di salvezza. Restano da limare solo gli ultimi dettagli riguardo al contratto della prossima stagione. In giornata è in programma un nuovo incontro fra le parti, durante il quale si cercherà di trovare l'accordo definitivo per chiudere l'affare e mettere la firma sul contratto biennale. Curiosamente Ranieri succederebbe a Di Francesco, come già avvenuto nella scorsa stagione sulla panchina della Roma. E se dovesse accettare la Samp, la prima partita la giocherebbe proprio contro i giallorossi. Samp che, ricordiamo, costò a Ranieri uno scudetto nel 2010. Scherzi del destino...

La trattativa

I primi contatti con Ranieri, fin da subito sogno di Ferrero e di tutta la dirigenza, erano stati avviati in seguito ai no rimediati da Gattuso e Pioli, diventato nel frattempo il nuovo allenatore del Milan. La società blucerchiata si era riunita interamente nella Capitale per incontrare il tecnico. Al termine del summit era arrivata un'apertura da parte di Ranieri, che aveva accettato il progetto tecnico della Samp. Tuttavia non era stato trovato l'accordo sulle cifre, nonostante il lungo faccia a faccia in occasione della cena di giovedì. Infine la fumata bianca, con l'annuncio ufficiale che a questo punto potrebbe essere solo questione di tempo.